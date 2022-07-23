«Кингз» интересуются Куинном Куком

входит в число претендентов на подписание контракта с разыгрывающим (29 лет, 185 см), пишет Sacramento Bee.

Кук является двукратным чемпионом НБА в составе (2018) и (2020).

Американский баскетболист начинал минувший сезон в «Локомотиве-Кубань», но в конце декабря покинул команду по обоюдному согласию сторон.

Оставшуюся часть сезона он провел за фарм-команду «Кингз» в Лиге развития НБА, набирая 23,5 очка, 5,9 передачи и 4,9 подбора в среднем за матч.

Ранее сообщалось о том, что «Сакраменто» просмотрят еще одного опытного разыгрывающего, Мэттью Делаведову (31 год, 191 см).

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить