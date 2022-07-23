«Кингз» интересуются Куинном Куком

Теги возможные переходы Локомотив-Кубань Голден Стэйт Лейкерс Сакраменто НБА Единая лига ВТБ Мэттью Деллаведова Куинн Кук Баскетбол

«Сакраменто» входит в число претендентов на подписание контракта с разыгрывающим Куинном Куком (29 лет, 185 см), пишет Sacramento Bee.

Кук является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» (2018) и «Лейкерс» (2020).

Американский баскетболист начинал минувший сезон в «Локомотиве-Кубань», но в конце декабря покинул команду по обоюдному согласию сторон.

Оставшуюся часть сезона он провел за фарм-команду «Кингз» в Лиге развития НБА, набирая 23,5 очка, 5,9 передачи и 4,9 подбора в среднем за матч.

Ранее сообщалось о том, что «Сакраменто» просмотрят еще одного опытного разыгрывающего, Мэттью Делаведову (31 год, 191 см).

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные