Ассистент «Бакс» Джош Оппенхеймер вошел в тренерский штаб сборной Греции

Ассистент главного тренера Джош Оппенхеймер вошел в тренерский штаб сборной Греции и будет ассистировать на предстоящем Евробаскете-2022.

53-летний американец израильского происхождения будет работать с лидером «Бакс» и остальными членами команды, а также предоставлять информацию об игроках , которые будут играть против Греции на .

Ранее Адетокумбо подтвердил, что будет играть за сборную Греции на чемпионате Европы 2022 года.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой