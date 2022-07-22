Ассистент «Бакс» Джош Оппенхеймер вошел в тренерский штаб сборной Греции

Ассистент главного тренера «Милуоки» Джош Оппенхеймер вошел в тренерский штаб сборной Греции и будет ассистировать Димитрису Итудису на предстоящем Евробаскете-2022.
53-летний американец израильского происхождения будет работать с лидером «Бакс» Яннисом Адетокумбо и остальными членами команды, а также предоставлять информацию об игроках НБА, которые будут играть против Греции на Евробаскете.
Ранее Адетокумбо подтвердил, что будет играть за сборную Греции на чемпионате Европы 2022 года.
Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой