Ассистент «Бакс» Джош Оппенхеймер вошел в тренерский штаб сборной Греции

Теги Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Димитрис Итудис Евробаскет-2022 Джош Оппенхеймер Баскетбол

Ассистент главного тренера «Милуоки» Джош Оппенхеймер вошел в тренерский штаб сборной Греции и будет ассистировать Димитрису Итудису на предстоящем Евробаскете-2022.

53-летний американец израильского происхождения будет работать с лидером «Бакс» Яннисом Адетокумбо и остальными членами команды, а также предоставлять информацию об игроках НБА, которые будут играть против Греции на Евробаскете.

Ранее Адетокумбо подтвердил, что будет играть за сборную Греции на чемпионате Европы 2022 года.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

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