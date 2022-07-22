Вангелис Лиолиос: «Яннис любит Грецию и сборную»

Теги Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Евробаскет-2022 Вангелис Лиолиос Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Греции Вангелис Лиолиос подтвердил, что звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо сыграет на Евробаскете-2022.

«Мы обязаны подчеркнуть, что Яннис любит Грецию и сборную и, конечно же, будет с нами в сентябре на Евробаскете. В конце концов он сам заявил об этом два дня назад. Это поможет всем нам, всем, кто имеет отношение к национальной сборной.

У нас прекрасные отношения с «Милуоки Бакс», — отметил Лиолиос.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

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