Кевин Лав: «Леброн хочет уйти в стиле Кобе, набрав 60 очков и оторвавшись»

Форвард «Кливленда» признался, что понятия не имеет, где ( ) планирует сыграть свой последний матч в карьере, но уверен, что это будет впечатляющее зрелище.

«Очевидно, что он хочет уйти в стиле Кобе, набрав 60 очков и оторвавшись, что он, вероятно, и сделает.

Где это произойдет? Черт его знает», – сказал Лав.

Джеймс и Лав были партнерами по команде в «Кавальерс» и вместе выиграли чемпионат в 2016 году.

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