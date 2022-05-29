Леброн Джеймс опубликовал фото с финала Лиги чемпионов

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в Instagram свою фотографию с финального матча футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0-1) в Париже.
Леброн является одним из владельцев «Ливерпуля» с 2011 года.
Четырехкратный чемпион НБА посетил стадион «Стад де Франс» в компании друзей, в том числе бывшего одноклубника Кевина Лава («Кливленд»).
Фото: Instagram Леброна Джеймса.
Фото: Instagram Кевина Лава.
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