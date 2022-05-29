Леброн Джеймс опубликовал фото с финала Лиги чемпионов

Звездный форвард Леброн Джеймс опубликовал в Instagram свою фотографию с финального матча футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0-1) в Париже.

Леброн является одним из владельцев «Ливерпуля» с 2011 года.

Четырехкратный чемпион посетил стадион «Стад де Франс» в компании друзей, в том числе бывшего одноклубника Кевина Лава («Кливленд»).

Фото: Instagram Леброна Джеймса.

Фото: Instagram Кевина Лава.

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