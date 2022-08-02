Донован Митчелл намерен покинуть «Юту» в 2025-м (Salt Lake Tribune)

Теги возможные переходы Майами Нью-Йорк НБА Юта Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл не собирается продлевать контракт с командой пишет Salt Lake Tribune.

По информации издания, в лиге преобладает мнение о том, что Митчелл планирует покинуть «Джаз» при первой же возможности. Донован сможет выйти на рынок свободных агентов летом 2025 года.

Отмечается, что Митчелл хочет играть за «Никс» и считает Нью-Йорк своим домом, проводя в этом городе большую часть межсезонья. Также игрок и его окружение интересуются переходом в «Майами».

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