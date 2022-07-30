Шэмс Чарания: «Переговоры между «Джаз» и «Никс» по Доновану Митчеллу зашли в тупик»

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Юта Донован Митчелл Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, переговоры между «Ютой» и «Нью-Йорком» по возможному обмену с участием атакующего защитника «Джаз» Донована Митчелла «зашли в тупик».

Команды не контактировали последние две недели, и переговоры не двигаются с места. Однако «Юта» продолжает вести переговоры с другими клубами, которые заинтересованы в Митчелле, такими как «Шарлотт» и «Вашингтон».

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