Док Риверс: «Тайриз Макси спрашивал у меня, что делают во время отпуска»

Главный тренер «Сиксерс» заявил, что впечатлен 21-летним защитником и его подходом к работе.

«Тайриз – самый впечатляющий из молодых игроков, с которыми я сталкивался за 21 год тренерской деятельности.

Его отношение и подход к работе – это что-то невероятное. Две недели назад он звонил мне, потому что ушел в отпуск... и это первые каникулы в его жизни. Макси спрашивал у меня, что делают во время отпуска», – заявил Риверс.

Во втором для себя сезоне НБА Макси набирал 17,5 очка, 3,2 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.

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