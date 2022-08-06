Док Риверс: «Тайриз Макси спрашивал у меня, что делают во время отпуска»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс заявил, что впечатлен 21-летним защитником Тайризом Макси и его подходом к работе.

«Тайриз – самый впечатляющий из молодых игроков, с которыми я сталкивался за 21 год тренерской деятельности.

Его отношение и подход к работе – это что-то невероятное. Две недели назад он звонил мне, потому что ушел в отпуск... и это первые каникулы в его жизни. Макси спрашивал у меня, что делают во время отпуска», – заявил Риверс.

Во втором для себя сезоне НБА Макси набирал 17,5 очка, 3,2 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные