«Сиксерс» проведут сборы в Южной Каролине

«Филадельфия» проведет тренировочные сборы в Чарльстоне – старейшем городе Южной Каролины с населением около 135 000 человек.
По словам главного тренера «Сиксерс» Дока Риверса, данное мероприятие поможет команде подготовиться к новому сезону, не отвлекаясь на посторонние события, а также изучить местную историю.
Во время работы с «Бостоном» Риверс организовывал летние сборы клуба в Риме (2007) и в Ньюпорте, штат Род-Айленд (2008). В сезоне-2007/08 «Селтикс» стали чемпионами НБА.
Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?