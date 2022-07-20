«Сиксерс» проведут сборы в Южной Каролине

проведет тренировочные сборы в Чарльстоне – старейшем городе Южной Каролины с населением около 135 000 человек.

По словам главного тренера «Сиксерс» , данное мероприятие поможет команде подготовиться к новому сезону, не отвлекаясь на посторонние события, а также изучить местную историю.

Во время работы с Риверс организовывал летние сборы клуба в Риме (2007) и в Ньюпорте, штат Род-Айленд (2008). В сезоне-2007/08 «Селтикс» стали чемпионами .

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?