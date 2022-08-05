Спортивный юрист: «У ЦСКА достаточно хорошие шансы оспорить отстранение от Евролиги»

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила шансы ЦСКА оспорить отстранение от участия в Евролиге на сезон-22/23.

Московский клуб, который является одним из акционеров Евролиги, обратился в люксембургский суд. «Насколько понимаю, ЦСКА решил пойти не по спортивному пути разрешения споров, а по корпоративному. То есть обратился не в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, а в люксембургский суд, где зарегистрирована .

Считаю, шансы достаточно хорошие. Как минимум нельзя сказать, что ЦСКА однозначно проиграет это дело. К примеру, в CAS уже были вынесены первые решения по аналогичным обращениям футбольных команд – им отказали. Получился прецедент, который будет учитываться в последующих делах. Но для люксембургского суда эти случаи прецедентами ни в коем случае не станут. И там дело будут рассматривать в большей степени не с позиции спорта, а со стороны корпоративных практик и правовых принципов, заложенных в местной судебной системе», – сказала Анцелиович.

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