«Нижний Новгород» объявил о возвращении Николы Йовановича

«Нижний Новгород» вернул в команду «большого» Николу Йовановича (28 лет, 211 см).
Йованович проведет в «НН» сезон-22/23.
Йованович присоединился к черно-белым в сентябре 2021 года. Центровой сыграл в четырех матчах Лиги ВТБ, набирая в среднем 4,0 очка и 2,5 подбора. В четырех встречах Лиги чемпионов его показатели составили 8,8 очка и 2,5 подбора.
Осенью Йованович получил травму и выбыл до конца 2021 года. В декабре «Нижний Новгород» расстался с сербом, воспользовавшись опцией в контракте.
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