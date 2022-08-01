«Нижний Новгород» подписал Джермэйна Лава

объявил о подписании контракта с защитником Джермэйном Лавом (33 года, 191 см).

Соглашение рассчитано на сезон-22/23.

Последним клубом американца был греческий ПАОК, за который он выступал с 2020 года.

В минувшем сезоне чемпионата Греции Лав набирал 14,0 очка, 2,8 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру. В Лиге чемпионов – 12,0 очка (52,8% с игры), 2,5 подбора, 2,7 передачи.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие