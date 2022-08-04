«Нижний Новгород» вернет в команду Николу Йовановича

вернет в команду центрового (28 лет, 211 см).

Как сообщает агент Мишко Разнатович, Йованович проведет в «НН» сезон-22/23.

Йованович присоединился к черно-белым в сентябре 2021 года. Центровой сыграл в четырех матчах Лиги ВТБ, набирая в среднем 4,0 очка и 2,5 подбора. В четырех встречах Лиги чемпионов его показатели составили 8,8 очка и 2,5 подбора.

Осенью Йованович получил травму и выбыл до конца 2021 года. В декабре «Нижний Новгород» расстался с сербом, воспользовавшись опцией в контракте.

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