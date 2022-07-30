«Фуэнлабрада» сохранила Душана Ристича

Центровой Душан Ристич (26 лет, 213 см) продолжит выступать за «Фуэнлабраду» в следующем сезоне.

Баскетболист сборной Сербии перешел в эту команду из саратовского прошлым летом.

В минувшем сезоне Ристич провел 34 матча в чемпионате Испании, набирая в среднем 10 очков и 4,7 подбора.

Недавно «Фуэнлабрада» арендовала у «Басконии» форварда Павла Савкова, который считается одним из самых перспективных российских игроков.

Павел Савков – третий в рейтинге европейцев 2002 года. Он переехал в Испанию в 16 лет и тренируется в системе «Басконии»