«Фуэнлабрада» сохранила Душана Ристича

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Центровой Душан Ристич (26 лет, 213 см) продолжит выступать за «Фуэнлабраду» в следующем сезоне.

Баскетболист сборной Сербии перешел в эту команду из саратовского «Автодора» прошлым летом.

В минувшем сезоне Ристич провел 34 матча в чемпионате Испании, набирая в среднем 10 очков и 4,7 подбора.

Недавно «Фуэнлабрада» арендовала у «Басконии» форварда Павла Савкова, который считается одним из самых перспективных российских игроков.

Павел Савков – третий в рейтинге европейцев 2002 года. Он переехал в Испанию в 16 лет и тренируется в системе «Басконии»

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