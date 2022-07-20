Кайри Ирвинг все еще хочет перейти в «Лейкерс»

Разыгрывающий по-прежнему хочет стать игроком «Лейкерс», или в этом сезоне, или в следующем, заявил инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Ранее в этом месяце «Лейкерс» и «Нетс» серьезно обсуждали обмен с участием Ирвинга, но на данный момент переговоры прекращены. В последние дни сообщалось, что Кайри либо потерял желание переходить в «Лейкерс», либо не имел его с самого начала.

Ранее Фишер сообщал, что Ирвинг смирился с тем, что останется в «Бруклине», однако во вторник инсайдер изменил мнение, заявив, что 30-летний разыгрывающий все еще рассчитывает стать игроком .

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