Вышел трейлер фильма «Наследие» о становлении «Лейкерс»

Стриминговый сервис Hulu представил официальный трейлер к документальному сериалу «Наследие: Правдивая история «Лос-Анджелес Лейкерс».
Сериал был снят известным режиссером Антуаном Фукуа при непосредственном участии нынешней владелицы «Лейкерс» Джинни Басс.
Картина состоит из 10 серий, в которых представлены расследования, интервью игроков, тренеров и функционеров. Первый эпизод будет доступен к просмотру 15 августа.
В съемках приняли участие Пэт Райли, Мэджик Джонсон, Шакил О’Нил, Леброн Джеймс и другие легенды клуба.
«Сериал отражает значительный рост и беспрецедентный успех одной из самых доминирующих и знаковых организаций в профессиональном спорте. Он рассказывает об этой необычной истории изнутри, рассказанной только людьми, которые ее пережили», – говорится в аннотации к трейлеру.
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