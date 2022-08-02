Вышел трейлер фильма «Наследие» о становлении «Лейкерс»

Стриминговый сервис Hulu представил официальный трейлер к документальному сериалу «Наследие: Правдивая история «Лос-Анджелес Лейкерс».

Сериал был снят известным режиссером Антуаном Фукуа при непосредственном участии нынешней владелицы «Лейкерс» Джинни Басс.

Картина состоит из 10 серий, в которых представлены расследования, интервью игроков, тренеров и функционеров. Первый эпизод будет доступен к просмотру 15 августа.

В съемках приняли участие , , ’Нил, и другие легенды клуба.

«Сериал отражает значительный рост и беспрецедентный успех одной из самых доминирующих и знаковых организаций в профессиональном спорте. Он рассказывает об этой необычной истории изнутри, рассказанной только людьми, которые ее пережили», – говорится в аннотации к трейлеру.

Хэйвуд хотел застрелить партнеров по «Лейкерс», Джонсон дружил с сутенером, Ирвинг унизил Мэджика? Как сериал «Время побеждать» искажает историю