«Двигаюсь в правильном направлении». Шариф О’Нил отреагировал на критику от Роберта Орри

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри выразил сомнения в том, что сын его бывшего одноклубника ’Нила Шариф сможет достичь успеха в баскетболе.

По мнению Орри, у Шарифа «недостаточно злости и решимости для достижения целей».

22-летний О’Нил отреагировал на критическое высказывание экс-игрока НБА.

«Я знаю, что в этом нет неуважения, а только забота и наилучшие пожелания. Я услышал тебя, Биг Шот, но ты же знаешь, кто меня вырастил. Я никогда не сдаюсь. Меня всегда учили, что нужно достигать чего-то, прилагать усилия. Я двигаюсь в правильном направлении.

Как уже говорил, я услышал тебя. Ты все увидишь», – написал Шариф в твиттере.

Шариф провел четыре матча в Летней лиге НБА за «Лейкерс», набирая в среднем 4,8 очка и 3,8 подбора за 11,5 минуты на площадке. Форвард продолжит карьеру в Лиге развития НБА.

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