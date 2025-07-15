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Матч всех звезд женской НБА между командами Кларк и Коллиер пройдет 19 июля в Индианаполисе

Матч всех звезд женской НБА состоится 19 июля.

18 июля пройдут конкурс трехочковых и конкурс мастерства.

В главном событии встретятся команды Кларк и Коллиер.

Защитник «Индианы» Кейтлин Кларк и форвард «Миннесоты» Нафиса Коллиер заняли первые места по голосам болельщиков и стали капитанами команд. Составы были определены в порядке драфта.

Команда Кларк: Алия Бостон («Индиана»), Сабрина Ионеску («Нью-Йорк»), Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»), Сату Сабалли («Финикс»); резерв: Келси Митчелл («Индиана»), Гэбби Уильямс («Сиэтл»), Соня Ситрон («Вашингтон»), Кики Ириафен («Вашингтон»), Джеки Янг («Лас-Вегас»), Кэйла Торнтон («Голден Стэйт»).

Команда Коллиер: Брианна Стюарт («Нью-Йорк»), Аллиша Грэй («Атланта»), Ннека Огвумике («Сиэтл»), Пейдж Бекерс («Даллас»); резерв: Кортни Уильямс («Миннесота»), Скайлар Диггинс («Сиэтл»), Энджел Риз («Чикаго»), Алисса Томас («Финикс»), Келси Плам («Лос-Анджелес»), Райн Ховард («Атланта»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoПейдж Бекерс
logoНафиса Коллиер
Сату Сабалли
Скайлар Диггинс-Смит
logoАлия Бостон
logoженская НБА
logoНнека Огвумике
logoКейтлин Кларк
logoБрианна Стюарт
logoКелси Плам
logoСабрина Ионеску
logoРайн Ховард
Гэбби Уильямс
logoАлисса Томас
logoЭнджел Риз
logoЭйжа Уилсон
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