Женская НБА. 22+10 Энджел Риз не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Миннесотой», «Финикс» с минимальным преимуществом одолел «Голден Стэйт» благодаря штрафному Алиссы Томас

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Миннесота » обыграл «Чикаго», форвард «Линкс» Нафиса Коллиер набрала 29 очков, форвард «Скай» Энджел Риз ответила 22 очками и 10 подборами.

Реализованный штрафной бросок Алиссы Томас за 1 секунду до конца стал победным для «Финикса » в матче с «Голден Стэйт».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Миннесота – 78:91 (24:28, 22:16, 17:24, 15:23)

ЧИКАГО : Риз (22 + 10 подборов), Бэнэм (15), Аллен (10).

МИННЕСОТА : Коллиер (29 + 5 передач + 3 перехвата), Уильямс (18 + 8 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Макбрайд (17 + 5 подборов).

15 июля . 03.00

Голден Стэйт – Финикс – 77:78 (20:16, 12:20, 26:23, 19:19)

ГОЛДЕН СТЭЙТ : Бертон (17 + 6 передач), Хэйс (15), Салон (12). Биллингс (9 + 9 подборов).

ФИНИКС : Боннер (22 + 11 подборов), Томас (17 + 6 подборов + 11 передач), Уэстбелд (14).

15 июля . 05.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.