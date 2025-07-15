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Женская НБА. 22+10 Энджел Риз не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Миннесотой», «Финикс» с минимальным преимуществом одолел «Голден Стэйт» благодаря штрафному Алиссы Томас

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Миннесота» обыграл «Чикаго», форвард «Линкс» Нафиса Коллиер набрала 29 очков, форвард «Скай» Энджел Риз ответила 22 очками и 10 подборами.

Реализованный штрафной бросок Алиссы Томас за 1 секунду до конца стал победным для «Финикса» в матче с «Голден Стэйт».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Миннесота – 78:91 (24:28, 22:16, 17:24, 15:23)

ЧИКАГО: Риз (22 + 10 подборов), Бэнэм (15), Аллен (10).

МИННЕСОТА: Коллиер (29 + 5 передач + 3 перехвата), Уильямс (18 + 8 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Макбрайд (17 + 5 подборов).

15 июля. 03.00

Голден Стэйт – Финикс – 77:78 (20:16, 12:20, 26:23, 19:19)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Бертон (17 + 6 передач), Хэйс (15), Салон (12). Биллингс (9 + 9 подборов).

ФИНИКС: Боннер (22 + 11 подборов), Томас (17 + 6 подборов + 11 передач), Уэстбелд (14).

15 июля. 05.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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