Ассистент Майка Брауна в «Кингз» Риккардо Фуа может снова присоединиться к нему в «Никс»

Риккардо Фуа близок к переходу в «Нью-Йорк».

38-летний итальянский специалист работал помощником Майка Брауна в «Сакраменто » в сезоне-2024/25. Команда не стала продлевать сотрудничество с ним в мае в рамках реорганизации штаба под нужды Дага Кристи.

Фуа уже присоединился к тренерам «Никс» на скамейке во время Летней лиги.

Итальянец начал карьеру в НБА в 2019 году в качестве специалиста по развитию игроков в «Финиксе», провел 2 сезона в команде, после чего 3 года работал ассистентом в баскетбольной программе университета Аризоны.