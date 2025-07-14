Ассистент Майка Брауна в «Кингз» Риккардо Фуа может снова присоединиться к нему в «Никс»
Риккардо Фуа близок к переходу в «Нью-Йорк».
38-летний итальянский специалист работал помощником Майка Брауна в «Сакраменто» в сезоне-2024/25. Команда не стала продлевать сотрудничество с ним в мае в рамках реорганизации штаба под нужды Дага Кристи.
Фуа уже присоединился к тренерам «Никс» на скамейке во время Летней лиги.
Итальянец начал карьеру в НБА в 2019 году в качестве специалиста по развитию игроков в «Финиксе», провел 2 сезона в команде, после чего 3 года работал ассистентом в баскетбольной программе университета Аризоны.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Фреда Каца
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