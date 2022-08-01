Роберт Орри: «Не уверен, что у Шарифа О’Нила достаточно злости и решимости для достижения целей»

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри выразил сомнения в том, что сын его бывшего одноклубника ’Нила Шариф сможет достичь успеха в баскетболе.

«Я взял в руки телефон и собирался звонить Шаку, сказать что-то вроде: «Эй, приятель, тебе надо поговорить с сыном... у него не получится выехать на одном только имени О’Нил. Надо выходить и доказывать на площадке».

Надо прикладывать усилия, без этого никак. Шариф – отличный парень, приятный молодой человек. Но я не уверен, что у него достаточно злости и решимости для достижения целей», – рассказал Орри в своем подкасте.

Шариф провел четыре матча в Летней лиге НБА за , набирая в среднем 4,8 очка и 3,8 подбора за 11,5 минуты на площадке. 22-летний форвард продолжит карьеру в Лиге развития.

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