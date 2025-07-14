Сборная России проведет товарищеские матчи против Ирана и Египта
РФБ объявила программу товарищеских матчей.
Главная мужская национальная команда после сборов проведет 2 встречи.
Сначала, в конце июля, пройдет матч с Ираном в БЦ «Химки». А в начале августа состоится гостевая игра с Египтом.
В составе сборной под руководством Зорана Лукича заявлены 20 баскетболистов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт РФБ
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