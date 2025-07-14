Сборная России проведет товарищеские матчи против Ирана и Египта

РФБ объявила программу товарищеских матчей.

Главная мужская национальная команда после сборов проведет 2 встречи.

Сначала, в конце июля, пройдет матч с Ираном в БЦ «Химки». А в начале августа состоится гостевая игра с Египтом.

В составе сборной под руководством Зорана Лукича заявлены 20 баскетболистов.