«Нижний Новгород» подписал Дивайна Майлза

подписал американского защитника Дивайна Майлза (180 см, 26 лет). Контракт подписан на два года с предусмотренной опцией расторжения.

Американец начал карьеру в Европе в 2018 году в клубе из Косова «Приштина», за который провел почти два сезона.

Прошлый сезон Майлз провел во втором французском дивизионе в клубе «Денен Вольтер». В 18 матчах его показатели составили 14,7 очка (40% трехочковых, 57,2% с игры), 2,8 подбора, 3,6 передачи, 1,1 перехвата.

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