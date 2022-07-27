Стефен Карри отреагировал на жест игрока «Барселоны» Усман Дембеле после гола

Во вторник во время товарищеского футбольного матча между «Барселоной» и «Ювентусом» (2-2) полузащитник испанского клуба Усман Дембеле на 40-й минуте забил великолепный гол, который вывел его команду вперед.

Дембеле отпраздновал гол фирменным жестом суперзвезды «Голден Стэйт» «Спокойной ночи».

Позже четырехкратный чемпион отреагировал на жест футболиста на своей странице в Twitter.

«Движение», – написал Карри.

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