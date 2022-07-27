Стефен Карри отреагировал на жест игрока «Барселоны» Усман Дембеле после гола

Теги Ювентус Голден Стэйт Барселона НБА фото Стефен Карри Усман Дембеле Баскетбол

Во вторник во время товарищеского футбольного матча между «Барселоной» и «Ювентусом» (2-2) полузащитник испанского клуба Усман Дембеле на 40-й минуте забил великолепный гол, который вывел его команду вперед.

Дембеле отпраздновал гол фирменным жестом суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри «Спокойной ночи».

Позже четырехкратный чемпион НБА отреагировал на жест футболиста на своей странице в Twitter.

«Движение», – написал Карри.

Уже записались в настоящие каррибои? Сперва надо пройти наш тест про MVP финала-2022

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные