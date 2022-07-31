Клэй Томпсон написал на пляже «Чемпионы НБА-2022»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» проводит свой отпуск на Багамах.

32-летний баскетболист опубликовал фотографию с пляжа в инстаграме. На песке была крупная надпись «Чемпионы НБА-2022».

«На Багамах всегда лучше», – подписал фото Клэй.

В минувшем сезоне Томпсон выиграл с «Уорриорз» четвертый титул в карьере. Ранее он пропустил два сезона из-за серьезных травм (2019-2021).

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами