«Панатинаикос» сохранил Лефтериса Бохоридиса

Атакующий защитник Лефтерис Бохоридис (28 лет, 196 см) продлил контракт с еще на год.

Следующий сезон станет для Бохоридиса шестым в составе «зеленых». Он дважды выигрывал с клубом чемпионат Греции и четыре раза побеждал в Кубке этой страны.

В минувшем розыгрыше Евролиги Лефтерис провел 15 матчей, набирая в среднем 2,6 очка, 1,4 передачи и 1,1 подбора за 13:11 на площадке.

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов