Артурас Гудайтис решил продолжить карьеру в «Панатинаикосе»

Литовский центровой (29 лет, 208 см), получив предложения от «Баварии» и , принял решение продолжить карьеру в греческом клубе, сообщает Eurohoops.

В прошлом сезоне Гудайтис выступал за «Зенит», но завершил сезон в итальянском «Наполи». Соглашение литовца с петербургским клубом было рассчитано до 2023 года, но сторонам удалось прийти к компромиссному решению.

В семи матчах Лиги ВТБ Гудайтис набирал 6,9 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.

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