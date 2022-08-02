Зайону не нравится критика из-за лишнего веса (The Athletic)

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон недоволен постоянной критикой его физической формы, пишет журналист The Athletic Уильям Гиллори.

По информации Гиллори, Зайон понимает, насколько часто его вес становится предметом обсуждений. Близкие к игроку люди отмечают, что постоянные насмешки сильно раздражают баскетболиста.

Этим летом Уильямсон подписал пятилетнее продление контракта с «Пеликанс» на 193 миллиона долларов. В случае попадания в символические пятерки сезона-2022/23 он заработает 231 миллион долларов.

При этом в соглашении прописан пункт о физической форме игрока. Сумма его веса (в фунтах) и процента жира в организме не должна превышать 295.

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