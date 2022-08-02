Зайону не нравится критика из-за лишнего веса (The Athletic)

Форвард «Нового Орлеана» недоволен постоянной критикой его физической формы, пишет журналист The Athletic Уильям Гиллори.

По информации Гиллори, Зайон понимает, насколько часто его вес становится предметом обсуждений. Близкие к игроку люди отмечают, что постоянные насмешки сильно раздражают баскетболиста.

Этим летом Уильямсон подписал пятилетнее продление контракта с «Пеликанс» на 193 миллиона долларов. В случае попадания в символические пятерки сезона-2022/23 он заработает 231 миллион долларов.

При этом в соглашении прописан пункт о физической форме игрока. Сумма его веса (в фунтах) и процента жира в организме не должна превышать 295.

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