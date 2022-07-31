Кендрик Перкинс: «Пункт о весе в новом контракте говорит о том, что у Зайона плохие привычки»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал детали контракта с .

«Он пригласил несколько новых людей в свою команду. Можно сказать, что они хорошо работают над его имиджем. Он пытается стать лучше. Я не собираюсь критиковать его так, как хотелось бы. Но его новый контракт содержит пункт о весе, и это говорит только об одном: у него плохие привычки за пределами площадки», – заявил Перкинс.

Форвард подписал пятилетнее соглашение на 193 миллиона долларов. 23-летний игрок может заработать до 231 миллиона долларов, если попадет в символические пятерки в следующем сезоне.

Данная сумма может уменьшиться, если игрок снова наберет вес. Форвард будет проходить взвешивание на протяжении всего срока действия нового контракта. Сумма его веса (в фунтах) и процента жира в организме должна быть ниже 295.

Также контракт Зайона содержит предварительную оговорку о травмах и критерии по количеству сыгранных матчей. Уильямсон полностью пропустил минувший сезон из-за перелома стопы.

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