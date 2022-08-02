«Детройт» сохранил Родни Макгрудера

Атакующий защитник (31 год, 193 см) продолжит выступать за , сообщает журналист Sportrac Кейт Смит.

Макгрудер провел в составе «Пистонс» два последних сезона. В прошлом чемпионате он сыграл 51 матч, набирая в среднем 5,4 очка и 2,2 подбора.

В января Макгрудер мог отправиться в в обмен на (22 года, 218 см), однако сделку аннулировали из-за того, что гигант не прошел медосмотр в новой команде.

Игрока НБА официально обменяли, а через три дня вернули – не подошел новой команде. А что, так можно?