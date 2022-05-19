Джейлен Грин вошел в первую сборную новичков НБА

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Стали известны составы первой и второй символических сборных лучших новичков НБА регулярного сезона-21/22.

В первую команду вошли разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем, защитник «Торонто» Скотти Барнс, защитник «Хьюстона» Джейлен Грин, форвард «Орландо» Франц Вагнер и форвард «Кливленда» Эван Мобли.

Вторую сборную составили разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди, защитник «Чикаго» Айо Досунму, защитник «Индианы» Крис Дуарте, защитник «Денвера» Боунс Хайлэнд и форвард «Нового Орлеана» Херберт Джонс.

Джейлен Грин отреагировал на попадание в первую сборную, передав привет журналисту Биллу Симмонсу, который, объясняя, почему ставит Херберта Джонса выше, сказал: «К черту Джейлена Грина!»

Лучшим новичком сезона-21/22 ранее был признан Скотти Барнс.

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