Донован Митчелл интересен «Уизардс», «Рэпторс», «Хорнетс», «Кингз» и «Хоукс»

«Уизардс», «Рэпторс», «Хорнетс», «Кингз» и «Хоукс» входят в список команд, которым интересен атакующий защитник «Юты» Донована Митчелл.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Отмечается, что «Нью-Йорк» остается наиболее вероятным вариантом, если «Юта» решит обменять лидера команды.

Руководители «Джаз» готовы расстаться с Митчеллом. Клуб готовится к перестройке и уже обменял трехкратного лучшего защищающегося игрока лиги Руди Гобера.

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