Болельщики «Хит» призывали Митчелла переходить в команду во время матча Pro-Am в Майами

Болельщики «Хит» активно призывали звезду «Джаз» переходить в команду во время матча полулюбительской лиги Pro-Am, который прошел в Майами.

Во время пробития Митчеллом штрафных зрители скандировали «Майами, Майами». В этот момент на лице Митчелла появилась улыбка.

Митчелл сыграл за одну команду с центровым . По ходу встречи он исполнил эффектный данк.

«Юта» рассматривает варианты обмена Митчелла, клуб из Флориды претендует на звездного защитника.

«Став тренером, учился у режиссера Любимова». Интервью легенды баскетбольного ЦСКА: общение с Высоцким, учеба у правнука Толстого и 3 дня в камере