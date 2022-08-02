Томас Эртель подписал документ, запрещающий играть в «Зените»

Разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель (33 года, 188 см) подписал соглашение с Федерацией баскетбола Франции о том, что не будет выступать за российские команды.

«Да, я подписал, и вы это знаете. Иначе меня бы здесь не было. Являюсь ли я поклонником этого решения, не ваше дело. Вы спрашиваете, подписал ли я? Да, я подписал.

Мои агенты взаимодействуют с клубами, в том числе с российскими, если хотите знать. Но есть и другие команды, которые играют в и в чемпионате Испании. Посмотрим, что произойдет в будущем», – заявил Эртель.

Разыгрывающий является свободным агентом и готовится вместе со сборной к выступлению на Евробаскете-2022. Ранее сообщалось, что баскетболист близок к переходу в санкт-петербургский .

В случае нарушения обязательства Эртель больше не сможет участвовать в будущие международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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