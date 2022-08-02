Спенсер Динуидди планирует запустить шоу о будущем финансов

Защитник «Мэверикс» планирует создать шоу о будущем финансов.

Динуидди собирается рассказывать о криптовалютах, социальных торговых площадках, инвестициях и подобных вещах.

В 2019 году выступавший за «Нетс» Динуидди объявил о намерении использовать свой 3-летний контракт с клубом на 34 миллионов долларов в качестве инвестиционного инструмента.

Динуидди собирался провести секьюритизацию, то есть финансирование активов при помощи выпуска ценных бумаг. Баскетболист рассчитывал получить выплату в счет будущей зарплаты и хотел инвестировать полученную сумму.

не одобрила подобные планы игрока.

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