Спенсер Динуидди планирует запустить шоу о будущем финансов

Защитник «Мэверикс» Спенсер Динуидди планирует создать шоу о будущем финансов.
Динуидди собирается рассказывать о криптовалютах, социальных торговых площадках, инвестициях и подобных вещах.
В 2019 году выступавший за «Нетс» Динуидди объявил о намерении использовать свой 3-летний контракт с клубом на 34 миллионов долларов в качестве инвестиционного инструмента.
Динуидди собирался провести секьюритизацию, то есть финансирование активов при помощи выпуска ценных бумаг. Баскетболист рассчитывал получить выплату в счет будущей зарплаты и хотел инвестировать полученную сумму.
НБА не одобрила подобные планы игрока.
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