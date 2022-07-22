Шакил О’Нил: «Лука позаботился обо мне в Словении. У меня были кальяны и пицца»

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил рассказал о том, что во время визита в Словению о нем позаботился местный игрок «Мэверикс» .

«Отдаю должное Луке. Когда я приехал в его город, меня встретили его люди. Они отвезли меня в дом, который снял для меня Дончич. У меня были кальяны, пицца и фрукты. Они отвезли меня на шоу. Потом Лука сказал: «Шак, в моем городе с тобой ничего не случится, мистер О’Нилович». Так они меня там называли.

Отдаю должное Луке и за то, что позаботились обо мне. Они не хотели, чтобы я жил в отеле, меня поселили в виллу рядом с водой. У Луки были эти его благоухающие кальяны», – заявил Шак.

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