Хакер взломал аккаунт Джинни Басс и пытается продать через него игровую приставку

Хакер взломал твиттер-аккаунт владельца «Лейкерс» Джинни Басс и пытается продать через него игровую приставку Play Station.
«Привет, твиттер. Важное объявление. У меня три приставки на продажу. Вырученные деньги пойдут на благотворительность, все покупатели также получат возможность посетить игру «Лейкерс». Пишите в личку», – говорится в сообщении от имени Басс.
Один из пользователей решил посмеяться над самим хакером.
«Возьму на себя контракт Уэстбрука, если вместе с приставкой пойдет игра «Спайдермен», – написал пользователь в личных сообщениях.
Он также поинтересовался, может ли приобрести приставку в обмен на драфт-пик, а также доступностью Тэйлена Хортон-Такера.
НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?
Твиттер