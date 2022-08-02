Хакер взломал аккаунт Джинни Басс и пытается продать через него игровую приставку

Хакер взломал твиттер-аккаунт владельца Джинни Басс и пытается продать через него игровую приставку Play Station.

«Привет, твиттер. Важное объявление. У меня три приставки на продажу. Вырученные деньги пойдут на благотворительность, все покупатели также получат возможность посетить игру «Лейкерс». Пишите в личку», – говорится в сообщении от имени Басс.

Один из пользователей решил посмеяться над самим хакером.

«Возьму на себя контракт Уэстбрука, если вместе с приставкой пойдет игра «Спайдермен», – написал пользователь в личных сообщениях.

Он также поинтересовался, может ли приобрести приставку в обмен на драфт-пик, а также доступностью .

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?

Твиттер