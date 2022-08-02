Хакер взломал аккаунт Джинни Басс и пытается продать через него игровую приставку

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джинни Басс соцсети Тэйлен Хортон-Такер Баскетбол

Хакер взломал твиттер-аккаунт владельца «Лейкерс» Джинни Басс и пытается продать через него игровую приставку Play Station.

«Привет, твиттер. Важное объявление. У меня три приставки на продажу. Вырученные деньги пойдут на благотворительность, все покупатели также получат возможность посетить игру «Лейкерс». Пишите в личку», – говорится в сообщении от имени Басс.

Один из пользователей решил посмеяться над самим хакером. 

«Возьму на себя контракт Уэстбрука, если вместе с приставкой пойдет игра «Спайдермен», – написал пользователь в личных сообщениях.

Он также поинтересовался, может ли приобрести приставку в обмен на драфт-пик, а также доступностью Тэйлена Хортон-Такера.

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