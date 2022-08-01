Тибор Пляйсс пропустит Евробаскет-2022 из-за травмы

Центровой Тибор Пляйсс рассказал о том, что не сможет сыграть за сборную Германии на Евробаскете-2022.

Пляйсс под занавес сезона получил травму бедра в матче Кубка Турции и доигрывал, используя обезболивающие препараты.

Игрок планировал сыграть за национальную команду впервые с 2016 года.

«К сожалению, врачи после осмотра сказали, что поездка на не имеет особого смысла. Мне бы снова пришлось принимать обезболивающие, к тому же я не смог бы подготовиться на 100 процентов», – сказал Пляйсс.

Эван Мобли – это новый Гарнетт или новый Оладжувон? Погружаемся в воспоминания о великих и сравниваем их дебюты в НБА