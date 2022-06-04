Василие Мицич травмировал голеностоп, приземлившись на ногу соперника

Разыгрывающий получил серьезную травму во время решающего пятого матча серии 1/2 финала чемпионата Турции против (104:77, 3-2).

Мицич выполнил трехочковый бросок, после чего приземлился на ногу соперника и подвернул голеностоп. Василие не смог подняться с паркета и был вынужден покинуть арену на специальном кресле.

В нынешнем сезоне игрок во второй раз подряд выиграл с турецкой командой и вошел в символическую сборную турнира.

Ранее сообщалось об интересе клубов к сербскому баскетболисту.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч