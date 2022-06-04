Василие Мицич травмировал голеностоп, приземлившись на ногу соперника

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА видео чемпионат Турции Галатасарай Василие Мицич Баскетбол

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил серьезную травму во время решающего пятого матча серии 1/2 финала чемпионата Турции против «Галатасарая» (104:77, 3-2).

Мицич выполнил трехочковый бросок, после чего приземлился на ногу соперника и подвернул голеностоп. Василие не смог подняться с паркета и был вынужден покинуть арену на специальном кресле.

В нынешнем сезоне игрок во второй раз подряд выиграл Евролигу с турецкой командой и вошел в символическую сборную турнира.

Ранее сообщалось об интересе клубов НБА к сербскому баскетболисту.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные