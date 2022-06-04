Василие Мицич травмировал голеностоп, приземлившись на ногу соперника

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил серьезную травму во время решающего пятого матча серии 1/2 финала чемпионата Турции против «Галатасарая» (104:77, 3-2).
Мицич выполнил трехочковый бросок, после чего приземлился на ногу соперника и подвернул голеностоп. Василие не смог подняться с паркета и был вынужден покинуть арену на специальном кресле.
В нынешнем сезоне игрок во второй раз подряд выиграл Евролигу с турецкой командой и вошел в символическую сборную турнира.
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