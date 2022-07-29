Тибор Пляйсс продлил контракт с «Анадолу Эфесом» до 2024 года

Центровой (32 года, 221 см) договорился с клубом о продлении контракта до лета 2024 года, сообщает BasketNews.

Текущий контракт 32-летнего немца истек бы по окончании сезона-2022/23. Интерес к игроку проявляли многие команды Евролиги.

В прошлом сезоне 221-сантиметровый центровой набирал в 9,6 очка и 4,3 подбора в среднем за матч. В победном финале против «Реала» Пляйсс отыграл 31 минуту, набрав 19 очков (7 из 8 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 2 из 2 с линии штрафных), 7 подборов, 1 перехват, 2 блок-шота, 1 передачу.

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