Грегг Попович: «Билл Расселл сделал этот мир лучше»

Главный тренер высказался в связи со смертью 11-кратного чемпиона НБА Билла Расселла.

«Наследие Билла Расселла будет жить вечно.

Он был невероятной силой, как на площадке, так и за ее пределами. Его улыбка и отношение к другим располагали и притягивали. Одиннадцать чемпионских перстней говорят нам о том, что он был истинным победителем. При этом самые главные достижения были достигнуты в другом – это шесть десятилетий непрестанной борьбы за гражданские права и изменения в обществе.

Билл Расселл сделал этот мир лучше», – говорится в заявлении Поповича.

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов

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