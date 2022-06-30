Бретт Браун вернется в тренерский штаб «Сан-Антонио»

согласился вернуться в штаб в качестве ассистента главного тренера , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Браун работал ассистентом в «Сперс» с 2007 по 2013 годы, после чего возглавил «Филадельфию» и руководил командой на протяжении семи лет.

После увольнения в августе 2020 года Браун оставался без работы.

После ухода из «Сан-Антонио» Браун поддерживал тесные отношения с Поповичем.

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