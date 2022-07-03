Этторе Мессина: «У владельцев клубов НБА есть логичное нежелание нанимать иностранных тренеров»

Главный тренер объяснил, почему, по его мнению, владельцы клубов НБА не решаются подписывать иностранцев в качестве главных тренеров.

«Честно говоря, я не думаю, что есть проблема. Я думаю, что это просто логичное нежелание владельца ставить во главе своей организации иностранца. Кого-то, кто, возможно, не говорит в совершенстве по-английски, у кого, вероятно, нет корней в этой стране», – сказал итальянский специалист.

Мессина является четырехкратным чемпионом , а также провел пять лет в качестве ассистента Грегга Поповича в .

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали