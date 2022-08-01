Джо Байден: «Билл Расселл – один из величайших спортсменов в американской истории»

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в связи со смертью 11-кратного чемпиона НБА Билла Расселла.

«Одна из главных идей Америки заключается в том, что мы все созданы равными и заслуживаем того, чтобы к нам одинаково относились на протяжении всей нашей жизни. Мы так и не выполнили это обещание полностью, но Билл Расселл делал все для того, чтобы мы никогда от него не отказывались.

Всю свою жизнь он заставлял нас смотреть правде в глаза. И в этот день целые поколения американцев размышляют о том, что Билл значил для них как человек, который выступал за то, что каждый имеет право на достойное и уважительное отношение.

Билл Расселл – один из величайших спортсменов в нашей истории. Непревзойденный чемпион среди чемпионов, хороший человек, великий американец. Он делал все, чтобы одна из главных идей Америки была реализована для всех американцев», – говорится в заявлении Байдена.

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