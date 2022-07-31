«Брюинс» выразили соболезнования семье Билла Расселла: «Оплакиваем уход легенды Бостона»

Хоккейный «Бостон» опубликовал заявление в связи со смертью легенды НБА Билла Расселла.

Самый титулованный игрок в истории лиги умер в возрасте 88 лет.

«Брюинс» оплакивают уход из жизни одного из величайших игроков в истории «Селтикс» – Билла Расселла.

Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, «Селтикс» и всем тем, кто любил легенду Бостона», – сказано в заявлении клуба .

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов