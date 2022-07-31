Адам Сильвер: «Билл Расселл привил НБА равенство, уважение, инклюзивность»

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал уход их жизни самого титулованного игрока в истории лиги Билла Расселла. Легендарный баскетболист скончался в возрасте 88 лет.

«Билл Расселл был величайшим чемпионом во всех командных видах спорта. Бесчисленные награды, которые он получил за свою легендарную карьеру в «Бостон Селтикс», включая рекордные 11 чемпионских титулов и пять наград MVP, только начинают рассказывать историю огромного влияния Билла на нашу лигу и общество в целом.

Билл отстаивал нечто большее, чем спорт. Он отпечатал в ДНК нашей лиги равенство, уважение и инклюзивность. На пике своей спортивной карьеры Билл активно выступал за гражданские права и социальную справедливость. Это наследие он передал следующим поколениям игроков НБА, которые пошли по его стопам. Билл встречал насмешки, угрозы и немыслимые трудности. Он поднялся над всем этим и остался верен идее о том, что каждый заслуживает достойного обращения.

В течение почти 35 лет с тех пор, как Билл завершил свою карьеру в качестве первого темнокожего главного тренера лиги, нам посчастливилось видеть его на каждом крупном мероприятии НБА, включая финал НБА, где он вручал трофей MVP финала имени Билла Расселла.

Я дорожил дружбой с Биллом и был в восторге, когда он получил Президентскую медаль свободы. Я часто называл его Баскетбольным Бейбом Рутом (играл в MLB с 1914 по 1935 год – прим. Sports.ru) за то, что он превосходил время. Билл был абсолютным победителем и непревзойденным товарищем по команде. Его влияние на НБА будет чувствоваться всегда. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его жене Жаннин, его семье и его многочисленным друзьям», – заявил Сильвер.

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