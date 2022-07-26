Кенни Смит: «Нетс» должны сделать все, чтобы Дюрэнт с Ирвингом остались»

Двукратный чемпион , ныне телеведущий TNT Кенни Смит считает, что должен попытаться сохранить и .

«На месте «Нетс» я бы приготовил вкусный ужин, зажег свечи и разбросал лепестки роз, чтобы они остались. Нет, я бы не обменял их. Такие игроки появляются очень редко, вы не можете получить их просто так. Сколько игроков уровня Дюрэнта вы видели в Летней лиге? Ноль. Сколько там было тех, кто похож на Кайри? Ноль. Я бы сделал все, чтобы они остались», – заявил Смит.

Ранее сообщалось, что «Нетс» не спешат расставаться с Дюрэнтом, но его просьба об обмене остается в силе. В свою очередь, Ирвинг планирует остаться в клубе на следующий сезон.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться