Айзейя Томас сыграет в Drew League

Теги Атланта Шарлотт Леброн Джеймс Лейкерс НБА Айзейя Томас 1989 Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий Айзейя Томас проведет матч в полупрофессиональной лиге Drew League в Лос-Анджелесе.

В нынешнее межсезонье в этой лиге уже принимали участия некоторые игроки НБА, включая форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга.

Прошлым летом Томас провел свой дебютный матч Drew League, набрав 37 очков.

Минувший сезон Айзейя завершал в составе «Шарлотт». Он сыграл за «Хорнетс» 18 матчей, набирая в среднем 8 очков и 1,4 передачи.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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