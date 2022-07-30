Айзейя Томас сыграет в Drew League

Разыгрывающий Айзейя Томас проведет матч в полупрофессиональной лиге Drew League в Лос-Анджелесе.

В нынешнее межсезонье в этой лиге уже принимали участия некоторые игроки НБА, включая форварда и разыгрывающего «Атланты» .

Прошлым летом Томас провел свой дебютный матч Drew League, набрав 37 очков.

Минувший сезон Айзейя завершал в составе . Он сыграл за «Хорнетс» 18 матчей, набирая в среднем 8 очков и 1,4 передачи.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой