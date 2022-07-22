Ламело Болл встретился с поклонниками, которые месяц назад стали героями популярного видео с Джорданом

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА видео болельщики Ламело Болл Баскетбол

В конце июня два юных болельщика стали героями популярного видео, когда в ожидании разыгрывающего «Хорнетс» Ламело Болла на парковке встретили легенду НБА и владельца клуба Майкла Джордана.

Шестикратный чемпион лиги тогда отказался общаться и фотографироваться с молодыми людьми.

В июле поклонникам удалось встретиться с Ламело. Игрок «Хорнетс» был удивлен, когда понял, что общается с теми самыми болельщиками.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить

 

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