Ламело Болл встретился с поклонниками, которые месяц назад стали героями популярного видео с Джорданом

В конце июня два юных болельщика стали героями популярного видео, когда в ожидании разыгрывающего «Хорнетс» на парковке встретили легенду НБА и владельца клуба .

Шестикратный чемпион лиги тогда отказался общаться и фотографироваться с молодыми людьми.

В июле поклонникам удалось встретиться с Ламело. Игрок «Хорнетс» был удивлен, когда понял, что общается с теми самыми болельщиками.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить