«Майами» выбыл из борьбы за Кевина Дюрэнта

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«Майами» по-прежнему заинтересован в приобретении Кевина Дюрэнта, однако «Бруклин» не проявил особого интереса к предложению «Хит» по звездному форварду. «Майами» продолжает готовиться к следующему сезону с нынешним составом, сообщает The Miami Herald.

«Майами» отказался включить в сделку центрового Бэма Адебайо.

Согласно источнику, «Хит» может вернуться к возможному обмену Дюрэнта, если он станет более реалистичным вариантом, но не находится в режиме ожидания.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена

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