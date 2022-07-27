«Майами» выбыл из борьбы за Кевина Дюрэнта

«Майами» по-прежнему заинтересован в приобретении Кевина Дюрэнта, однако «Бруклин» не проявил особого интереса к предложению «Хит» по звездному форварду. «Майами» продолжает готовиться к следующему сезону с нынешним составом, сообщает The Miami Herald.
«Майами» отказался включить в сделку центрового Бэма Адебайо.
Согласно источнику, «Хит» может вернуться к возможному обмену Дюрэнта, если он станет более реалистичным вариантом, но не находится в режиме ожидания.
Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена