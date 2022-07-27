«Майами» выбыл из борьбы за Кевина Дюрэнта

по-прежнему заинтересован в приобретении , однако не проявил особого интереса к предложению «Хит» по звездному форварду. «Майами» продолжает готовиться к следующему сезону с нынешним составом, сообщает The Miami Herald.

«Майами» отказался включить в сделку центрового .

Согласно источнику, «Хит» может вернуться к возможному обмену Дюрэнта, если он станет более реалистичным вариантом, но не находится в режиме ожидания.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена